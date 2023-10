Stand: 26.10.2023 05:39 Uhr Rostock: Seawolves feiern ersten Sieg im Europa-Pokal

Die Rostock Seawolves haben am Mittwochabend ihren ersten Sieg im FIBA Europe Cup gefeiert. Nach der Auftakt-Niederlage in Larnaka auf Zypern konnten sich die Basketballer aus der Hansestadt zuhause mit 93:65 gegen Karhu Basket aus Finnland durchsetzen. Trotz Schwierigkeiten zu Beginn der Partie (12:26 im ersten Viertel) waren die Seawolves bei ihrer Heimpremiere auf der Europäischen Bühne das klar bessere Team. Derrick Alston war mit 23 Punkten erfolgreichster Werfer des Spiels. Am Sonntag geht es für die Seawolves in der Bundesliga weiter, mit einem Heimspiel gegen Tübingen.

