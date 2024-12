Rostock: Reparaturarbeiten an der "Stephan Jantzen" starten 2025 Stand: 26.12.2024 09:44 Uhr Für den historischen Eisbrecher "Stephan Jantzen" im Rostocker Stadthafen stehen im kommenden Jahr einige Reparaturarbeiten an. Unter anderem soll das Rettungsboot erneuert werden.

Schiffbauliche Arbeiten soll es nach Angaben des Betreibervereins "Technische Flotte Rostock" auch an Windenfundamenten und einem Schott geben. Langfristig bereite sich der Verein auf eine millionenschwere Generalüberholung vor, die für 2027 geplant ist.

Viele neue Pläne für die "Stephan Jantzen"

Die Zahl der Besucherinnen und Besucher sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Rund 10.000 waren es demnach im vergangenen Jahr. Allerdings ist der Verein mit dem jetzigen Liegeplatz im Rostocker Stadthafen etwas unzufrieden. Der Umzug weiter zu den Kränen war allerdings wegen der Arbeiten am Kai nötig. Der Betreiberverein "Technische Flotte" will sich zudem weiter in Rostock vernetzen. Mit der Neptunwerft sei ein neuer Kooperationsvertrag geschlossen, damit Auszubildende weiterhin zeitweise auf der "Stephan Jantzen" arbeiten und lernen können. Neu seien außerdem Veranstaltungen für Studierende auf dem Schiff: Dieses Jahr gab es zum ersten Mal Vorlesungen der Universität auf der "Stephan Jantzen" - und das kam gut an, deswegen will der Verein die Zusammenarbeit mit der Universität Rostock ausbauen und weitere Studiengänge ansprechen.

Auch die Nachwuchsgewinnung steht auf dem Plan für 2025

Die Technische Flotte ist zudem auf der Suche nach neuen Mitgliedern, um die Pflege des fast 60 Jahre alten Eisbrechers und Besichtigungen zu garantieren. Für die Nachwuchsgewinnung plant die Technische Flotte im Januar einen Themenabend. Dabei sollen konkret (technisch versierte) Rentnerinnen und Rentner für die ehrenamtliche Arbeit gewonnen werden, da diese in der Regel mehr Zeit haben.

