Stand: 03.05.2024 06:10 Uhr Rostock: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagabend hat sich ein Radfahrer am Schutower Kreuz in Rostock schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überquerte der 39-jährige Deutsche die Straße bei roter Ampel. Anschließend erfasste ihn ein Auto. Bei dem 62-jähriger Autofahrer aus der Ukraine stellten die Beamten einen Atemalkohol von 2,56 Promille fest. An der Unfallstelle kam es für zwei Stunden zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

