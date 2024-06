Stand: 13.06.2024 05:10 Uhr Rostock: Kapitän Chris Carter verlässt Seawolves

Die Basketball-Bundesligisten der Rostock Seawolves verlieren ihren bisherigen Kapitän. Chris Carter verlässt nach vier Jahren den Club und will einer neuen Herausforderung nachgehen. Carter hat mit seiner Erfahrung einen großen Anteil an den Erfolgen der Rostock Seawolves in den vergangenen Jahren, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Für den gebürtigen New Yorker haben sich mit dem Aufstieg in die Basketball Bundesliga und den Spielen im Europapokal seine Träume erfüllt, sagt er zum Abschied.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.06.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock