Stand: 16.10.2023 06:39 Uhr Rostock: Hausbesetzung nach Telefonat friedlich beendet

Eine Hausbesetzung im Rostocker Zentrum ist nach kurzer Zeit beendet worden. Aktivisten hatten am vergangenen Wochenende ein bislang leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Liskowstraße besetzt und mit Bannern behängt. Sie wollten erreichen, dass das Gebäude saniert und wieder bewohnt wird. Die Ärztekammer als Eigentümerin plant einen Abriss und einen Neubau. Nach einem Telefonat mit der Rostocker Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Die Linke) bauten die Aktivisten am Abend ihre Barrikaden ab und verließen das Haus. Sie seien mit dem Erreichten zufrieden, hieß es.

