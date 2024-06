Stand: 19.06.2024 09:01 Uhr Rostock: Fachtagung Nordische Baumtage gestartet

Klimaveränderungen und die Folgen für Stadtgrün und Stadtentwicklung - das ist eines der Themen der diesjährigen Nordischen Baumtage, die heute in Rostock begonnen haben. Experten aus ganz Deutschland tauschen bei der Fachtagung ihre Erfahrungen aus. Konkret geht es unter anderem um Bewässerungssysteme, technische Lösungen für Stadtbäume in befestigten Flächen und Spürhunde für Gehölzkrankheiten. Ein geführter Rundgang über den Neuen Friedhof in Rostock widmet sich außerdem Alleen mit Denkmalcharakter. Die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur und der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern veranstalten in Zusammenarbeit mit dem Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen Rostock die traditionsreiche Fachveranstaltung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.06.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock