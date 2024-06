Stand: 13.06.2024 17:18 Uhr Rostock: Eishalle soll saniert werden

Die Rostocker Eishalle in der Schillingallee soll saniert werden. Das hat die Bürgerschaft am Mittwoch beschlossen. Die Stadt will 25 Millionen Euro in die Eishalle aus den 70er-Jahren investieren. Der bislang viel diskutierte Neubau einer kombinierten Eis- und Schwimmhalle scheint damit vom Tisch. Denn das Geld soll einerseits in die Sanierung fließen, andererseits muss in der Bauphase aber auch eine Zwischenlösung für die Eissportler bezahlt werden. Die Planungen dafür stehen aber am Anfang. So ist beispielsweise noch unklar, wo ein wettkampffähiges Provisorium stehen könnte. Einem ersten Konzept zufolge ist die Fertigstellung der Eishalle für 2031 geplant. Was mit der geplanten neuen Schwimmhalle werden soll, will die Stadtverwaltung in einer der kommenden Sitzungen bekannt geben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Eishockey