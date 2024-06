Stand: 02.06.2024 07:30 Uhr Rostock: Dolphins verpassen Aufstieg in 2. Bundesliga

Die Handballerinnen der Rostock Dolphins haben den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst. Sie unterlagen im Relegations-Rückspiel am Sonnabend den Kurpfalz Bären Ketsch mit 28:32. Die Damen aus Rostock hatten nach dem 27:27 im Hinspiel die Chance, nach 14 Jahren in die 2. Bundesliga zurückzukehren. Doch schon in der ersten Halbzeit erarbeiteten sich die Gastgeberinnen aus Baden-Württemberg einen Vorsprung, den die Rostockerinnen nicht mehr aufholen konnten - trotz der guten Leistung von Nele Reimer, die mit zehn Toren als erfolgreichste Werferin vom Platz ging.

