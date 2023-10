Stand: 13.10.2023 16:10 Uhr Rostock: 2.620 neue Studierende begrüßt

Die Universität Rostock hat ihre gut 2.620 Erstsemester mit einer traditionellen Immatrikulationsfeier in der Marienkirche begrüßt. Zuvor gab es einen Festumzug vom Hauptgebäude der Uni in der Innenstadt bis zur Kirche am Neuen Markt. 244 der neuen Studierenden kommen aus dem Ausland, etwa 1.440 von ihnen aus Mecklenburg-Vorpommern. Damit hat die Uni Rostock zum Semesterbeginn nun insgesamt 12.480 Studierende.

