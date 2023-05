Stand: 23.05.2023 08:59 Uhr Rosenhagen: Brand in Recyclinganlage

In einer Recyclinganlage in Rosenhagen bei Lützow im Landkreis Nordwestmecklenburg hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Nach ersten Informationen der Polizei hatte ein Arbeiter am Abend mehrere Knallgeräusche in der Schredderanlage gehört. Möglicherweise haben dann Funken einen Berg mit Müll entzündet. 13 Feuerwehren mussten fast sechs Stunden löschen. Verletzt wurde niemand.

