Stand: 29.06.2024 07:10 Uhr Rövershagen: 66-jähriger Radfahrer bei Unfall gestorben

Am Freitagabend ist ein 66 Jahre alter Radfahrer am Ortausgang von Rövershagen (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Ersthelfer und Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen, er verstarb an der Unfallstelle. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.06.2024 | 07:00 Uhr

