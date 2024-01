Stand: 17.01.2024 08:12 Uhr Ribnitz-Damgarten: Stromausfall - auch in umliegenden Gemeinden

In Ribnitz-Damgarten und den umliegenden Gemeinden ist der Strom ausgefallen. 56 Haushalte haben dies bisher an den Anbieter E.dis gemeldet. Ein Servicetechniker des Unternehmens bestätigte den Stromausfall und sagte, dass daran gearbeitet werde, den Schaden zu beheben. Was geschehen ist und wann es wieder Strom gibt, darüber könne er noch nicht informieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.01.2024 | 08:30 Uhr