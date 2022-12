Stand: 06.12.2022 11:59 Uhr Ribnitz-Damgarten: Bus erfasst Kind auf Fahrrad

In Ribnitz-Damgarten hat ein Bus ein elfjähriges Kind auf seinem Fahrrad erfasst und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der 65-jährige Busfahrer am Dienstagmorgen das Kind beim Abbiegen in die Neuhöfer Straße übersehen. Das Kind wurde durch den Sturz in ein Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der Bus überrollte das Fahrrad, das dadurch vollständig zerstört wurde.

