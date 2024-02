Stand: 29.02.2024 14:42 Uhr Land will Rettungshubschrauber in Westmecklenburg stationiert

Nach Angaben der Landesregierung soll in Westmecklenburg ein Rettungshubschrauber stationiert werden. Der genaue Standort steht noch nicht fest. Westmecklenburg wird bislang von Güstrow und benachbarten Bundesländern versorgt. Die neue Luftrettungsstation wäre die vierte in Mecklenburg-Vorpommern. Derzeit sind Rettungshubschrauber in Güstrow, Neustrelitz und Greifswald angesiedelt. Zusätzlich gibt es einen Intensivtransporthubschrauber am Südstadt-Klinikum Rostock.

