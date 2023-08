Stand: 22.08.2023 14:49 Uhr Reifen aus Löwenzahn: Forschung in Anklam kommt voran

Nach Angaben der Firma Continental in Anklam (Vorpommern-Greifswald) soll die Fertigung von Reifen aus Löwenzahn-Kautschuk innerhalb der nächsten fünf Jahre beginnen. Seit 2018 wird an dem Standort erforscht, wie Kautschuk aus Russischem Löwenzahn gewonnen und zur Reifen-Produktion verwendet werden kann. Momentan arbeiten zwei Züchter daran, den Kautschukgehalt in den Wurzeln des Löwenzahns zu erhöhen. Aktuell wird die Pflanze auf 300 Hektar angebaut - im Umkreis von Anklam, aber auch in anderen Regionen Deutschlands. Das Land hatte die Ansiedlung der Forschung in Anklam unterstützt - in der Hoffnung, dass dort später auch produziert wird. Aktuell beschäftigt Continental 15 Mitarbeitende an dem Standort.

