Rehna: Passanten helfen 17-Jährigen bei rassistischem Vorfall

In Rehna hat es am Sonnabend offenbar eine ausländerfeindliche Situation gegeben. Laut Polizei hat ein betrunkender 34-jähriger Deutscher einen 17-jährigen Türken mit einem Messer bedroht, nachdem er ihn in einen Streit verwickelt hatte. Darüber hinaus soll er sich rassistisch geäußert haben. Mehrere Personen haben den Vorfall mitbekommen und reagiert. Sie hielten den Deutschen zurück und alarmierten die Polizei. Einige der Anwesenden machten außerdem lautstark deutlich, dass sie mit den Äußerungen und dem Verhalten des 34-Jährigen nicht einverstanden seien. Das hatte der 17-Jährige ausgesagt.

