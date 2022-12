Stand: 28.12.2022 11:43 Uhr Raben Steinfeld: Illegal gefällte Bäume

In einem Waldstück nahe Raben Steinfeld bei Schwerin haben Unbekannte mehrere Bäume gefällt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die illegalen Holzfäller waren nach Angaben der Polizei zwischen dem 10. und 26. Dezember mehrfach in einem Privatwald bei einem Schullandheim nahe dem Schweriner See unterwegs. Insgesamt 20 ausgewachsene Erlen haben sie offenbar mit einer Kettensäge gefällt. Die abgeholzten Bäume wurden zurückgelassen. Mindestens 30 weitere Bäume wurden außerdem angesägt. Laut Eigentümer ist so ein Schaden von 20.000 Euro entstanden. Das Motiv ist bisher unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

