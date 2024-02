Stand: 24.02.2024 16:36 Uhr Putbus: Theater-Tanzperformance aus drei Ländern

Im Theater Putbus führen Kinder und Jugendliche aus drei Ländern am Sonnabend eine selbst erarbeite Tanzperformance auf. Unter dem Titel "F2F - Face to Face" geht es um Isolation und Integration. Dabei wird eine Mischung aus Tanz, Musik, Malerei, Graffiti, Schwarzlicht, Fotografie und Bewegtbildern gezeigt. Eine weitere Besonderheit an dem Projekt ist, dass die beteiligten Kinder und Jugendlichen aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen. Bis zum Beginn der Proben im Sommer kannten sie sich noch nicht. Sie seien aber zu einem festen Team zusammengewachsen, sagt die Choreografin, die aus Ungarn stammt. Sie, zwei weitere Frauen und ein Mann, alle Künstler, leiten das Projekt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.02.2024 | 14:00 Uhr