Prozessauftakt im Fall um zerstückelte Leiche in Greifswald Stand: 08.04.2024 06:49 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod eines 38-Jährigen in Greifswald im Oktober vergangenes Jahr müssen sich von heute an zwei Männer vor Gericht verantworten. Sie sollen das Opfer in einer Badewanne zerstückelt haben.

Zwei 28-jährige Männer stehen von heute an vor dem Landgericht in Stralsund. Es geht um den Fall einer zerstückelten Leiche, die im vergangenen Oktober in Greifswald gefunden wurde und bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Einem der Angeklagten wird gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge und Störung der Totenruhe zur Last gelegt. Dieser war mit dem Opfer offenbar befreundet.

Streit unter Alkoholeinfluss

Laut Staatsanwaltschaft sollen der 28-jährige Angeklagte und das 38-jährige Opfer im Herbst zusammen in der Wohnung des Angeklagten gemeinsam Alkohol getrunken haben. Dann sei es zu einem Streit gekommen. Der Angeklagte gab bereits an, den 38-Jährige geschlagen und am Kopf verletzt zu haben. Der Mann stürzte und stand nicht mehr auf.

Hauptangeklagter: "Ich bin eingeschlafen."

Laut eigener Aussage habe er seinen Bekannten anschließend betrunken und erkennbar verletzt auf eine Couch gelegt. Ihm sei bewusst gewesen, dass sich dessen Zustand ohne Hilfe verschlechtern würde. Er habe sich aber neben das Opfer gelegt und sei eingeschlafen. Am nächsten Morgen sei der 38-Jährige tot gewesen.

Leichen mit Säge zerstückelt

Dann kommt der Mitbeschuldigte ins Spiel. Der damals noch 27-Jährige soll vom Angeklagten um Hilfe gebeten worden sein. Dann, so berichtet die Staatsanwaltschaft, hätten beide die Leiche im Badezimmer unter anderem mit einer Säge zerkleinert und die Teile in der Wohnung versteckt. Offenbar haben sie sogar noch Fotos von den in Plastiktüten gehüllten Leichenteile gemacht, um sie einem weiteren Bekannten zu schicken. Dieser sollte beim Transport helfen - doch er alarmierte die Polizei.

Bis zu 15 Jahre Haft möglich

Beim Prozessauftakt am Montag sollen elf Zeugen aussagen. Insgesamt sind zunächst vier Verhandlungstage angesetzt. Laut Staatsanwaltschaft drohen dem älteren Angeklagten drei bis 15 Jahre Haft. Der zweite Angeklagte könnte maximal fünf Jahre bekommen. Ihm wird Störung der Totenruhe und Strafvereitelung vorgeworfen.

