Stand: 20.06.2024 15:53 Uhr Prozess gegen Klimaaktivisten Jeschke vorerst ausgesetzt

Ein Prozess an einem Berliner Amtsgericht gegen den aus Greifswald stammenden Klimaaktivisten Henning Jeschke ist vorerst ausgesetzt worden. Jeschke sollte sich unter anderem wegen Sachbeschädigung verantworten, weil er sich 2023 in einem Gerichtssaal an einen Tisch geklebt hatte. Das Berliner Gericht will nach eigenen Angaben eine Entscheidung des Landgerichts Potsdam abwarten. Dort liegt eine Anklage gegen Jeschke wegen des Vorwurfs der Bildung einer Kriminellen Vereinigung. Kommt es in Potsdam zum Prozess, würde der Berliner Fall kaum ins Gewicht fallen. Jeschke ist Mitbegründer der Klimagruppe "Letzte Generation".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.06.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald