Stand: 14.06.2023 15:37 Uhr Prerow: Urlauber nach Badeunfall gestorben

Am Strand von Prerow ist nach einem Badeunfall am Mittwoch Vormittag ein 80-jähriger Urlauber gestorben. Ersthelfer hatten ihn im Wasser entdeckt und an Land gezogen. Die Rettungskräfte haben ihn reanimieren können. Trotz aller Maßnahmen sei der Mann im Krankenhaus wenig später verstorben, meldet die Polizei.

