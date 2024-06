Stand: 03.06.2024 13:51 Uhr Pomellen: 35 Personen bei illegaler Einreise aufgegriffen

Die Bundespolizei hat am Wochenende im Grenzgebiet Mecklenburg-Vorpommerns zu Polen innerhalb von drei Tagen 35 Personen bei der unerlaubten Einreise aufgegriffen. Sie waren zu Fuß, mit dem Auto oder der Bahn unterwegs, wie die Bundespolizei mitteilte. Bereits am Freitag hatte die Polizei drei Gruppen mit insgesamt zwölf Männern festgestellt. Drei von ihnen kamen aus Indien, einer aus Pakistan, zwei aus Afghanistan sowie sechs aus Syrien, darunter zwei Jugendliche. Als Reiseroute gaben sie Indien-Dubai-Russland-Belarus-Polen an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.06.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald