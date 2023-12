Polizeieinsatz in Schweriner Kirchgemeinde: Abschiebeversuch eskaliert Stand: 20.12.2023 11:03 Uhr Im Zusammenhang mit einer geplanten Abschiebung kam es in einer Kirchengemeinde in Schwerin am Mittwochmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz. Zwei Männer hatten laut Polizei versucht, sich einer Abschiebung zu entziehen.

Beim Versuch, zwei Männer für eine geplante Abschiebung abzuholen, ist die Polizei am Mittwochmorgen im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz zunächst auf Widerstand gestoßen. Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge sollten zwei 18 Jahre und ein 22 Jahre alte Männer aus dem Irak abgeschoben werden. Die Lage habe sich anders entwickelt als geplant, denn eine Frau habe versucht, dies zu verhindern, so die Sprecherin. Am späten Vormittag wurden die beiden Männer, eine Frau und ein Kind nach NDR Informationen von der Polizei aus dem Gebäude geholt und in Gewahrsam genommen. Nähere Einzelheiten sind derzeit nicht bekannt.

Polizei rückte mit Rammbock und Kettensäge vor

In welcher Beziehung die Frau zu den Männern steht, war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Nordelbischen Kirche hingegen handelte es sich um eine sechsköpfige Familie aus Afghanistan, aus der zwei Mitglieder abgeschoben werden sollten. Die Familie habe sich sich seit längerer Zeit im Kirchenasyl befunden. Die Polizei hatte die Anwohner gebeten, das Gebiet zu meiden und sprach zunächst von einer Gefährdungslage. Mehrere Streifenwagenbesatzungen, Spezialkräfte und Krankenwagen waren vor Ort. Beamte rückten mit einem Rammbock und einer Kettensäge zu dem Kirchengebäude vor, da es den Angaben zufolge Indizien gegeben habe, dass sich die Iraker laut dpa-Reporter vor Ort verschanzt hatten. Gleichzeitig sei ein Verhandlungsteam im Einsatz gewesen, das Gespräche führte. Die Kirchengemeinde befindet sich in einer kleinen Straße am Rande eines Plattenbaugebiets.

Flüchtlingsrat: Familie wohl aus Spanien eingereist

Ulrike Seemann-Katz vom Flüchtlingsrat in Mecklenburg-Vorpommern bestätigte gegenüber dem NDR in MV, dass die Familie aus Afghanistan stammt. Laut Seemann-Katz ist die Familie zunächst über Spanien in die EU eingereist, dann nach Schleswig-Holstein weitergereist und habe schließlich Kirchenasyl in Schwerin bekommen. Abgeschoben werden sollte die Familie offenbar auf Amtshilfeersuchen aus Schleswig-Holstein. Demnach handele es sich um einen Fall des Dubliner Übereinkommens, demzufolge Asylsuchende in dem EU-Staat einen Antrag auf Asyl stellen müssen, in den sie eingereist. sind.

Was ist Kirchenasyl?

Kirchen können Geflüchtete, denen im Fall einer Abschiebung Verletzungen ihrer Menschenrechte oder sogar der Tod drohen, zeitlich begrenzt in ihren Räumen aufnehmen. In diesem Zeitraum können sich die Betroffenen rechtlich beraten lassen. Bei dem Kirchenasyl handelt es sich um eine traditionell stille Übereinkunft zwischen Kirche und Staat. Seit dem frühen Mittelalter konnten Geflüchtete demnach Schutz in kirchlichen Gebäuden finden - bis ins 16. Jahrhundert hinein. Mit dem Machtverlust der Kirche wurde das Kirchenasyl immer stärker eingeschränkt. Erst seit den 1980er-Jahren hat sich in Deutschland ein neues Kirchenasyl für Menschen herausgebildet, die abgeschoben werden sollen. Rechtlich festgeschrieben ist das Kirchenasyl aber nicht.

