Polizei aus MV im Einsatz bei Fußball-Europameisterschaft Stand: 13.06.2024 11:30 Uhr Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt während der Fußball-Europameisterschaft andere Bundesländer bei der Sicherheit. Laut Innenministerium in Schwerin werden dabei maximal 300 Beamte im Einsatz sein.

Die Fußball-Europameisterschaft startet am Freitag in Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zwar keine Spiele und auch keine Mannschaftsquartiere, die Polizei ist trotzdem im Einsatz. Bis zu 300 Beamte der Bereitschaftspolizei unterstützen während der EM andere Bundesländer bei der Sicherheit.

Polizei-Einsatz abhängig von Turnierverlauf

Unterstützt werden bisher die Länder Berlin, Hamburg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Je nach Verlauf des Turniers können andere Bundesländer hinzukommen. In Hamburg und Berlin können auch Sprengstoffspürhunde aus Mecklenburg-Vorpommern zum Einsatz kommen. Innenminister Christian Pegel (SPD) teilte mit, das Turnier sei dynamisch, der konkrete Kräftebedarf der Polizei sei es ebenso.

Faeser: Sicherheit ist Kraftanstrengung

Bisher gibt es seinen Angaben zufolge keine konkreten Erkenntnisse über Reisen von - so wörtlich: Problemklientel - also Hooligans. Die Polizei von Bund und Ländern arbeitet bereits seit längerem an der Sicherheit der EM. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte dies als Kraftanstrengung bezeichnet.

