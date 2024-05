Politisch motivierte Gewalttat: AfD-Politiker in Schweriner Kneipe angegriffen Stand: 17.05.2024 07:10 Uhr Kurz vor den Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni kommt es vermehrt zu politisch motivierten Vorfällen. In Schwerin statteten Die Linke ihre Wahlhelfer bereits zum Schutz mit Abwehrspray aus. Am Donnerstagabend wurde jetzt ein AfD-Politiker in einer Kneipe angegriffen.

Ein Landtagsabgeordneter der AfD ist in Schwerin in einer Kneipe angegriffen worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers, habe ein Deutscher dem Politiker einen Aschenbecher an den Kopf geworfen. Der Beschuldigte habe gegen Mitternacht in einer Kneipe in der Mecklenburgstraße eine Gruppe bemerkt und sie als AfD-Mitglieder erkannt. Zuerst habe der 52-jährige Deutsche diese bepöbelt und beleidigt heißt es von der Polizei. Nach einem kurzen Streit warf der Mann einen Glas-Aschenbecher, traf den Abgeordneten am Kopf und verursachte eine Platzwunde.

Beleidigung und gefährliche Körperverletzung

Rettungssanitäter versorgten die Wunde und brachten den Politiker ins Krankenhaus. Noch vor Ort habe der Angreifer gesagt, dass er die politische Haltung des Geschädigten ablehne - das sei der Grund für sein Verhalten gewesen. Er stand nach ersten Erkenntnissen unter Alkoholeinfluss so der Polizeisprecher weiter. Gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.05.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin