Stand: 04.07.2023 13:42 Uhr Plau am See: Hubbrücke über die Elde repariert

Die Hubbrücke über die Elde in Plau am See funktioniert wieder. Sie war seit vergangenen Freitag wegen eines defekten Sensors nicht hochgefahren. Autos konnten die Brücke zwar passieren, für Schiffe mit einer Höhe von mehr als 2,50 Meter war sie aber gesperrt. Dem Amt für Wasserstraßen- und Schifffahrt zufolge haben die zuständigen Techniker die Reparatur erfolgreich abgeschlossen, am Montagnachmittag konnte die Brücke demnach wieder geöffnet werden. Weitere Sperrungen sind aktuell nicht geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.07.2023 | 16:30 Uhr