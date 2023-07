Stand: 01.07.2023 10:51 Uhr Plau am See: Hubbrücke defekt

Die Hubbrücke in Plau am See ist kaputt und kann derzeit nicht geöffnet werden. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei Plau sei seit Freitag ein Sensor defekt. Die Reparatur kann erst von Montag an vorgenommen werden. Alle Boote mit einer Höhe von über 2,50 Metern können die Passage derzeit nicht durchfahren. Die Polizei rät, sich einen günstigen Liegeplatz zu suchen. Bootsführern aus Richtung Waren kommend wird empfohlen, wieder umzudrehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.07.2023 | 10:52 Uhr