Stand: 12.04.2024 13:51 Uhr Plau: Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Auf der B191 bei Plau sind am Freitagvormittag zwei Autos zusammengestoßen - vermutlich durch einen Vorfahrtsfehler an einer Einmündung. Ein 75-jähriger Autofahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt, der Fahrer des anderen Wagens ebenfalls schwer. Die B191 war zeitweise vollgesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 50.000 Euro.

