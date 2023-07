Penny verlangt "wahre Preise" - Produkte deutlich teurer Stand: 31.07.2023 13:47 Uhr Seit Montag verlangt der Discounter Penny für einige seiner Produkte "wahre Preise" - also Preise, die Umweltfolgekosten enthalten. Die Lebensmittel werden dadurch vorübergehend deutlich teurer.

Vom Käse bis zum Wiener Würstchen: Eine Woche lang bietet der Discounter Penny vorübergehend neun seiner mehr als 3.000 Produkte zum bis zu 94 Prozent teureren "Umweltpreis" an. Berechnet wurden diese "wahren Preise" von Wissenschaftlern der Universität Greifswald und der Technischen Hochschule Nürnberg. Neben den üblichen Herstellungskosten werden in diesen auch die Auswirkungen der Lebensmittelproduktion auf Boden, Klima, Wasser und Gesundheit berücksichtigt.

Wissenschaftler wollen Missstände aufzeigen

Zu den Greifswalder Wissenschaftlern gehört Amelie Michalke. Sie forscht seit sieben Jahren an den "wahren Kosten" für Lebensmittel. "Wir nutzen die Kampagne vor allem als Kommunikationstool, um Transparenz zu schaffen und aufzuzeigen, wo die Missstände in unserem Ernährungssektor sind", erklärt sie. Dabei gehe es aber nicht um Schuldzuweisungen, sondern um die Darlegung der Problematik.

"Wahre Preise" einfacher verständlich als Modelle

Michalke zufolge handelt es sich bei den "wahren Preisen" um ein "charmantes" und vor allem einfaches Werkzeug: Im Gegensatz zu komplexen Modellen sei jeder in der Lage, diese zu verstehen. "So können wir einen Diskurs schaffen, der angetrieben wird von gesellschaftlichen Akteuren und hoffentlich auch mitgemacht wird von politischen Akteuren", erklärt die Wissenschaftlerin weiter. Sie hofft, dass so strukturelle Veränderungen gemeinsam mit den Konsumenten angestoßen werden.

Große Unterschiede zwischen Produkten

Charmant an den "wahren Preisen" sei Michalke zufolge außerdem, dass durch die relativen Aufschläge klar gesehen werden könne, wie groß die Unterschiede zwischen den Produkten sind. Maasdamer Käse etwa verteuerte sich durch das Experiment um 94 Prozent, Wiener Würstchen um 88 Prozent. Deutlich geringer hingegen fiel die Steigerung bei einem veganen Schnitzel aus: Dieses ist nur fünf Prozent teurer geworden.

Penny: "Müssen uns unbequemer Botschaft stellen"

Penny will mit der Kampagne mehr Bewusstsein für die Umweltbelastungen durch die Lebensmittelproduktion schaffen. "Wir sehen, dass viele unserer Kundinnen und Kunden unter den unverändert hohen Lebensmittelpreisen leiden. Dennoch müssen wir uns der unbequemen Botschaft stellen, dass die Preise unserer Lebensmittel, die entlang der Lieferkette anfallen, die Umweltfolgekosten nicht widerspiegeln", beschreibt Manager Stefan Görgens den Hintergrund der Aktion.

Die Mehreinnahmen will die zur Rewe-Gruppe gehörende Kette für ein Projekt zum Klimaschutz und zum Erhalt familiengeführter Bauernhöfe im Alpenraum spenden.

