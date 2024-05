Stand: 07.05.2024 06:28 Uhr Penkun: Eine Frau und zwei Polizisten bei Unfällen verletzt

Bei Unfällen auf der A11 sind eine Polizistin, ein Polizist und eine Autofahrerin verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach kam gestern Nachmittag kurz vor Penkun in Fahrtrichtung Berlin eine 62-jährige Frau von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Dabei verletzte sie sich leicht. Während eine Beamtin und ein Beamter dann den Unfall aufnahmen, fuhr ein LKW ungebremst gegen ihren Streifenwagen. Die 48-Jährige und ihr 52-jähriger Kollege erlitten dabei Verletzungen an Oberkörper, Armen und Beinen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

