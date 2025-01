Patriot-Systeme aus MV möglicherweise auf dem Weg nach Polen Stand: 15.01.2025 13:52 Uhr Dutzende Militärfahrzeuge bewegen sich derzeit durch Mecklenburg-Vorpommern in Richtung Polen. Ob die Konvois im Zusammenhang mit der geplanten Verlegung von zwei Patriot-Systemen stehen, ist noch unklar.

Auf der A20 in Richtung Stettin sollen sich Berichten zufolge am Mittwoch mehrere Lastwagen der Bundeswehr bewegen. Es wird vermutet, dass die Konvois im Zusammenhang mit der geplanten Verlegung der Patriot-Einheiten nach Polen stehen. Zudem seien viele Feldjäger, also die Militärpolizei der Bundeswehr, unterwegs. Es gilt als wahrscheinlich, dass es sich bei den Patriot-Systemen um die Flugabwehrraketengruppen aus Bad Sülze (Landkreis Vorpommern-Rügen) und Sanitz (Landkreis Rostock) handelt. Diese waren bereits 2023 für elf Monate in der Nähe des polnischen Zámosc stationiert.

Sicherung von logistischem Knotenpunkt in Polen

Erst vor wenigen Tagen hieß es aus dem Bundesverteidigungsministerium: Die Bundeswehr leiste ab Ende Januar einen Beitrag zum Schutz des Bündnisgebietes an der Ostflanke der NATO. Es handele sich um einen Auftrag "im Rahmen der NATO Integrated Air and Missile Defence (IAMD)". Laut Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) soll das Patriot-System dort einen logistischen Knotenpunkt sichern, der für die Lieferung von Material an die Ukraine von zentraler Bedeutung sei.

