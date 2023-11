Stand: 10.11.2023 10:00 Uhr Patriot-Einsatz in Polen endet für Soldaten aus MV

Für mehrere hundert Soldaten aus Bad Sülze und Sanitz (Landkreis Rostock) endet der Einsatz an der polnisch-ukrainischen Grenze. Sie gehören zu den Patriot-Flugabwehrstaffeln der Luftwaffe und waren seit Januar im polnischen Zamosc stationiert. Polen hatte um die Unterstützung als NATO-Partner gebeten, nachdem zuvor eine fehlgeleitete ukrainischen Rakete in Polen eingeschlagen war und zwei Menschen starben. Am kommenden Mittwoch gibt es im Zamosc laut Bundeswehr den feierlichen Abschlussappell. Danach werden die Soldaten samt Technik zurückkehren.

