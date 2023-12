Stand: 08.12.2023 05:15 Uhr Pasewalk: Vermisste 18-Jährige tot aufgefunden

In Pasewalk ist ein 18 Jahre altes Mädchen tot aufgefunden worden. Sie wurde seit Mittwochabend vermisst. Nach der Vermisstenmeldung wurde in ganz Pasewalk nach dem Mädchen gesucht. Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr haben Polizeibeamte dann den Leichnam gefunden. Derzeit geht die Polizei von einem Gewaltdelikt aus, ermittelt werde aber in alle Richtungen, heißt es. Beamte des Kriminaldauerdienstes waren am Tatort und sicherten Spuren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.12.2023 | 05:30 Uhr