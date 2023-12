Stand: 12.12.2023 16:40 Uhr Pasewalk: Vermeintlich gestohlene Container stehen bei Polizei

Ein vermeintlicher Diebstahl in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) von zwei Altpapier- und Altglascontainern hat sich nun aufgeklärt. Wie die Polizei nun mitteilte, stellte sich nach intensiver Prüfung heraus, dass die besagten Container im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Tod einer 18-Jährigen in Pasewalk stehen. Dabei sei versäumt worden, die Eigentümer der Container zeitnah darüber zu informieren, weshalb es zu diesem Missverständnis gekommen ist. Eine entsprechende Verständigung sei sofort nach Bekanntwerden erfolgt. Demnach liegt in diesem Fall keine Straftat vor.

