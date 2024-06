Stand: 11.06.2024 13:37 Uhr Pasewalk: Dreitägiger Streik an der Asklepios-Klinik beginnt

In der Asklepios-Klinik in Pasewalk hat am Dienstagmorgen ein dreitägiger Streik begonnen. Nach Angaben der Gewerkschaft sind rund 90 nichtärztliche Beschäftigte daran beteiligt. Den Streikenden geht es vor allem um höhere Löhne. Ver.di fordert direkte Tarifverhandlungen mit der Klinikleitung. Diese wiederum möchte ausschließlich mit dem Betriebsrat über die Gehälter sprechen. Bis vor wenigen Wochen noch hatte sich der Betriebsrat geweigert, mit der Klinikleitung zu verhandeln. Das sei nun anders, so die Geschäftsführerin der Asklepios-Klinik in Pasewalk, Hallenberger. Die Klinik wolle an den Gehältern arbeiten. Es laufen aktuell Gespräche um eine Gehaltserhöhung mit dem Betriebsrat, aber ohne die Gewerkschaft ver.di. Das Krankenhaus musste planbare Operationen und Behandlungen aufgrund des Streiks verschieben. Zudem wurde eine Notbesetzung eingerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.06.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald