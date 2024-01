Stand: 28.01.2024 06:50 Uhr Pasewalk: Brand in Mehrfamilienhaus - 61-Jähriger stirbt

In einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Der 61-jährige Mieter konnte nur noch tot geborgen werden. Zudem erlitt eine weitere Mieterin in dem Hausaufgang eine leichte Rauchgasvergiftung. Die von dem Brand betroffene Wohnung in der dritten Etage ist den Angaben nach zurzeit nicht mehr bewohnbar. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

