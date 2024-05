Stand: 17.05.2024 17:33 Uhr Pasewalk: 63-Jähriger bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Am Freitagmittag ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall zwischen Belling und Jatznick bei Pasewalk ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 63-Jährige mit dem Auto unterwegs in Richtung Jatznick und geriet dann aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort sei er dann mit einem entgegenkommenden LKW zusammengestoßen. Der 63-jährige Deutsche wurde in seinem Auto eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 56-jährige polnische LKW-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Straße musste für rund vier Stunden voll gesperrt werden. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

