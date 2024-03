Stand: 26.03.2024 10:53 Uhr Parchim: Frau stürzt aus Dachgeschosswohnung - Not-OP

Eine 20-jährige ist in Parchim vermutlich aus dem Schlafzimmerfenster ihrer Dachgeschosswohnung gestürzt. Dabei wurde sie schwer verletzt, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Dienstag mitteilte. Passanten riefen am Montagabend die Rettungskräfte. Die Frau wurde im Krankenhaus notoperiert. Die genauen Umstände, die zu dem Vorfall führten, sind noch unklar. Hinweise, die auf ein Fremdverschulden deuten, liegen bislang nicht vor. Genaueres wird sich laut Polizei wahrscheinlich erst ergeben, wenn die Verletzte vernehmungsfähig ist.

