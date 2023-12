Stand: 16.12.2023 13:16 Uhr Parchim: Ärger vor Irish Pub endet mit Schussverletzung

In Parchim ist ein 53-Jähriger am Freitagabend durch einen Schuss aus einer Pistole verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es im Eingangsbereich eines Irish Pubs zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitsdienst und Gästen, die nicht hereingelassen wurden. Zeugen gaben an, dass plötzlich eine Pistole aus der Tasche eines Unbekannten gefallen sei. Dabei habe sich ein Schuss gelöst, der den Betreiber des Pubs am Bein verletzte. Der Unbekannte habe die Waffe aufgehoben und sei geflüchtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.12.2023 | 08:00 Uhr