Stand: 13.03.2024 16:18 Uhr Pannenbilanz 2023 in MV: ADAC rückte 66.500 mal aus

Der ADAC ist im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern zu mehr als 66.500 Pannen ausgerückt. Wie der Automobilclub am Mittwoch mitteilte, entspräche das einem Anstieg von etwa vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das sei mehr als im bundesweiten Vergleich, wo die Zahl um 3,4 Prozent anstieg. In fast jedem zweiten Fall in Mecklenburg-Vorpommern waren leere oder kaputte Batterien der Hauptgrund, warum die Wagen nicht mehr vom Fleck kamen. Auch 350 defekte Fahrräder hat der ADAC wieder flott gemacht. Die häufigste Ursache war hier mit fast 70 Prozent der klassische Reifenschaden..

