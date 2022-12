Stand: 10.12.2022 07:00 Uhr Pampow: Zwei Kinder bei Autounfall schwer verletzt

Bei einem Autounfall in der Nähe von Pampow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren schwer verletzt worden. Die 44-Jährige Fahrerin des Wagens zog sich am Freitagnachmittag leichte Verletzungen zu, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Frau war mit ihrem Wagen und den beiden Kindern auf der zwischen Rothenklempenow und Pampow unterwegs, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich demnach und blieb auf dem Dach liegen. Die Kinder wurden eine Klinik gebracht.

