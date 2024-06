Stand: 05.06.2024 16:18 Uhr Wie Graal-Müritz seine ältesten Kurgebäude retten will

In Graal-Müritz stehen zwei der ältesten Klinikgebäude schon seit einiger Zeit leer. Das will die Gemeindevertretung nun ändern. Die gemeindeeigene Tourismus- und Kur GmbH soll ein Konzept entwickeln, wie die beiden 100 Jahre alten, denkmalgeschützten Klinikgebäude Am Tannenhof und in der Rostocker Straße genutzt werden könnten. Einem ersten Papier zufolge könnte das Haus am Tannenhof als Begegnungszentrum, Musikschule oder Restaurant genutzt werden. Das Haus in der Rostocker Straße könnte als ein Kurgebäude für Selbstzahler genutzt werden. Allerdings: Beide Gebäude gehören nicht der Gemeinde, sondern der Median-Klinik Graal-Müritz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.06.2024 | 16:15 Uhr