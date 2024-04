Stand: 18.04.2024 17:19 Uhr Kommunalwahl MV: Frist für Wahlvorschläge läuft heute ab

In Mecklenburg-Vorpommern läuft heute die Frist für die Wahlausschüsse ab, um über Wahlvorschläge in Gemeinden zu entscheiden. Viele Ausschüsse haben die Vorschläge bereits geprüft. Somit sind auch bereits viele Listen von Kandidatinnen und Kandidaten für Gemeindevertretungen veröffentlicht. Für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und in Vorpommern-Greifswald kann dies beispielsweise auf den Internetseiten der Ämter Malchin und der Seenlandschaft Waren, Am Stettiner Haff und Uecker-Randow-Tal bereits eingesehen werden. Am 9. Juni werden neue Gemeindevertretungen, ehrenamtliche Bürgermeister und neue Kreistage gewählt.

