Klockenhagen: 60-Jähriger überfährt rote Ampel und verursacht Unfall

Bei einem Zusammenstoss zweier Autos ist am Freitagabend in Klockenhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) eine 19-Jährige leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte gegen 19 Uhr ein 60-Jähriger eine rote Ampel an einer Kreuzung übersehen und war in den Pkw der Frau gekracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

