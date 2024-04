Stand: 06.04.2024 07:00 Uhr Letzin: Betrunkener Fahrer ohne Führerschein und Zulassung kollidiert mit Baum

In Letzin bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in der vergangenen Nacht ein 21-Jähriger mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit einem Verkehrsschild sowie einem Baum kollidiert. Zur Bergung des Verletzten und des Fahrzeugs waren 36 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Polizei stellte im Anschluss fest, dass der Fahrer getrunken hatte, keine Fahrerlaubnis besaß und das Auto zudem nicht zugelassen war.

