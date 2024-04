Stand: 06.04.2024 06:20 Uhr Basketball: Rostock Seawolves beenden ihre Niederlagenserie in Tübingen

Im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves den langersehnten Befreiungsschlag geschafft. Im Kellerduell bei Aufsteiger Tigers Tübingen feierte das Team von Trainer Christian Held am Freitagabend mit dem 92:75 den ersten Sieg in diesem Jahr und beendete die Serie von 13 Niederlagen in Folge. Zudem haben die Seawolves mit dem Sieg den in der Endabrechnung möglicherweise wichtigen direkten Vergleich gegen die Süddeutschen für sich entschieden. Bester Werfer der Mecklenburger war Tyler Nelson mit 21 Punkten. Ergebnisse und Tabelle

