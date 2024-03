Stand: 04.03.2024 09:45 Uhr Ahrensberg: Feuerwehreinsatz beim Brand einer Scheune - Straßensperrung

In Ahrensberg bei Wesenberg (Landkreis Mecklenburgsiche Seenplatte) steht laut Polizei eine große Scheune in Brand. Sämtliche Freiwillige Feuerwehren des Amtsbereiches seien im Einsatz, so ein Sprecher des Landkreises. In der Scheune sollen sich zahlreiche landwirtschaftliche Maschinen befinden. Die Rauchsäule sei kilometerweit zu sehen, hieß es. Zur Ursache ist derzeit noch nichts bekannt. Die Straße Richtung Priepert ist wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt.

