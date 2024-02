Stand: 20.02.2024 18:00 Uhr Greifswald: Polizei zieht betrunkenen Busfahrer aus dem Verkehr

Einen betrunkenen Busfahrer haben Polizisten am Dienstagnachmittag in Greifswald aus dem Verkehr gezogen. Zeugen hatten zuvor gemeldet, dass der Bus in Schlangenlinien unterwegs war. Gepustet hat der 45-jährige Fahrer 2,13 Promille. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Fahrgäste waren nicht im Bus.

