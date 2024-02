Stand: 10.02.2024 08:10 Uhr Klütz: Mutmaßlicher Autodieb gestellt

In Klütz im Landkreis Nordwestmecklenburg hat am Freitag ein Mann im Straßenverkehr das Auto entdeckt, das ihm selbst einen Tag zuvor gestohlen worden war. Der 38-Jährige rief daraufhin die Polizei. Die konnte den Autofahrer noch innerhalb des Ortes stellen und festnehmen. Am Steuer saß ein 55-jähriger Deutscher. Gegen ihn wird jetzt wegen Autodiebstahls ermittelt.

