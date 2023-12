Stand: 19.12.2023 16:53 Uhr Neubrandenburg: Bronzerelief und Gedenktafel am Pferdemarkt enthüllt

Am Pferdemarkt in Neubrandenburg sind ein neues Bronzerelief und eine Gedenktafel enthüllt worden. Damit will die Stadt an die Geschichte dieses historisch bedeutsamen Ortes erinnern. Im 19. Jahrhundert war der Platz ein Pferdemarkt, zu dem Händler aus ganz Europa nach Neubrandenburg kamen. Zu DDR-Zeiten wurde dort der Neubrandenburger Polizist Günter Harder erschossen, anschließend entstand ein Speedwaystadion, das Harders Namen trug. Im vergangenen Jahr wurde an dem Ort ein Parkhaus eröffnet.

